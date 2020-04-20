Почти половина носителей COVID-19 в РФ не проявляет симптомов

В конце прошлой недели глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе брифинга также приводила статистику, согласно которой половина носителей COVID-19 — не проявляют симптомов.



При этом еще две недели назад доля бессимптомных носителей составляла 10-12 процентов, максимум — 20.



За последний день жертвами коронавируса в России стали 44 человека, всего с начала пандемии в стране умерли 405 заболевших, передает Ura.ru

