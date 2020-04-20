Почти половина носителей COVID-19 в РФ не проявляет симптомов
В России за минувшие сутки выявили 4268 человек, которые заразились коронавирусом. При том в оперативном штабе отметили, что 45,3% из них — бессимптомные носители, у которых нет никаких признаков ОРВИ.
В конце прошлой недели глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе брифинга также приводила статистику, согласно которой половина носителей COVID-19 — не проявляют симптомов.
При этом еще две недели назад доля бессимптомных носителей составляла 10-12 процентов, максимум — 20.
За последний день жертвами коронавируса в России стали 44 человека, всего с начала пандемии в стране умерли 405 заболевших, передает Ura.ru
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47 121+4 268 / сут.
Умерли
405+44 / сут.
Выздоровели
3 446+155 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru