Почти половина носителей COVID-19 в РФ не проявляет симптомов

В России за минувшие сутки выявили 4268 человек, которые заразились коронавирусом. При том в оперативном штабе отметили, что 45,3% из них — бессимптомные носители, у которых нет никаких признаков ОРВИ.

Бессимптомных носителей назвали «вакциной от коронавируса»

В конце прошлой недели глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе брифинга также приводила статистику, согласно которой половина носителей COVID-19 — не проявляют симптомов.

При этом еще две недели назад доля бессимптомных носителей составляла 10-12 процентов, максимум — 20.

За последний день жертвами коронавируса в России стали 44 человека, всего с начала пандемии в стране умерли 405 заболевших, передает Ura.ru

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ФОТО: РИА Новости/Виктор Толочко
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