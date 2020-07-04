Доктор Мясников рассказал, как с помощью мороженого выявил опасную болезнь

Медики заподозрили онкологию и провели необходимые исследования. В результате обнаружили низкий гемоглобин (9,5).

«То есть мы обнаружили у него анемию, что только утвердило нас в мысли об онкологии», — пояснил доктор Мясников.

После очередного обследования рак не подтвердился. Но были выявлены повышенный уровень билирубина и некоторых ферментов. И медики пришли к выводу о наличии у пациента редкого заболевания - холодовой агглютининовой болезни. Из-за понижения температуры у таких пациентов в организме вырабатываются антитела к эритроцитам, которые разрушают их и приводят к анемии.

Благодаря исследованиям пациенту выписали курс лечения и рекомендовали не переохлаждаться.

Ранее врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова в эфире НСН объяснила, почему не стоит употреблять мороженое.

«Сейчас мороженое содержит слишком много красителей, ароматизаторов и загустителей. Если все же вы приобрели натуральный продукт, он будет содержать слишком много жира – если это сливочный пломбир, слишком много сахара – если это мороженое других сортов. Мороженое перегружает наш организм вредными веществами. Его лучше вообще не есть. В крайнем случае – один раз в одну-две недели», - порекомендовала Ионова.

