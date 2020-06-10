Диетолог предупредил о риске заболевания коронавирусом из-за мороженого

Употребление мороженого в жаркую погоду может обернуться заболеванием вирусной инфекцией. Об этом заявил диетолог Михаил Гинзбург.

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Специалист напомнил, что в жаркую погоду многие пытаются с помощью мороженого охладиться, не подозревая об опасности.

«Едим много, жадно и тем самым переохлаждаем себе полость рта и глотку. Это повышает восприимчивость этих областей к вирусной инфекции, в частности, к коронавирусной инфекции», - сказал Гинзбург в интервью телеканалу «360».

Диетолог отметил, что мороженое, помимо прочего, сахар и трансжиры, которые всегда способствуют набору лишнего веса. Такой продукт также способствует развитию атеросклероза.

На этой неделе в столичном регионе установилась жаркая погода. Во вторник температура в Москве поднималась до 30 градусов, из-за чего синоптики подняли предупреждение об опасности погоды, сообщает сайт «Подмосковье сегодня»

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Баранов
ТЕГИ:ЛетоКоронавирусДиетолог
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