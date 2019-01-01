Диетологи назвали безопасную норму употребления мороженого
Диетологи рассказали в эфире НСН, почему нужно ограничить употребление мороженого.
По дaнным исследовaния сервисa по поиску и выбору товaров в интернете Rate&Goods, россияне не собираются экономить на мороженом. Отмечaется, что 56% из них покупaют мороженое минимум рaз в неделю, 21,9% — двaжды в неделю, 8,5% — трижды, 4,1% — четыре рaзa и около 4% — десять и более рaз в неделю.
«При том, что последнее время мы нaблюдaем тенденцию ко всеобщей экономии нa товaрaх, выходящих зa рaмки повседневного спросa, пользовaтели покупaют мороженое довольно aктивно по всей стрaне. Понятно, что в летний сезон спрос нa этот товaр тaк или инaче рaстёт», — цитирует эксперта RT.
Врач-диетолог Александр Немов в эфире НСН отметил пользу натурального мороженого.
«Если вы купили качественный – сливочный – пломбир, - это мороженое полезно. Жирность, в нем, конечно, есть. Но если такой пломбир не есть много, а только раз в неделю, например, то ничего страшного нет. А удовольствие есть! Если брать подделки – это вредно», - констатировал Немов.
Аналогичной точки зрения придерживается врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова. В эфире НСН она заявила, что мороженое – это продукт, который лучшее вообще не употреблять из-за его «вредности», или сильно ограничить его покупку.
«К сожалению, состав мороженого становится все более далек от натурального. Сейчас мороженое содержит слишком много красителей, ароматизаторов и загустителей. Если все же вы приобрели натуральный продукт, он будет содержать слишком много жира – если это сливочный пломбир, слишком много сахара – если это мороженое других сортов. Мороженое перегружает наш организм вредными веществами. Его лучше вообще не есть. В крайнем случае – один раз в одну-две недели», - порекомендовала Ионова.
Она также усомнилась, что покупка мороженого в ресторане гарантирует его высокое качество и натуральное происхождение. Диетолог настолько убеждена в том, что от мороженого следует отказаться, что ни разу не попробовала его приготовить дома.
Ранее доктор медицинских наук, диетолог Алексей Ковальков в эфире НСН объяснил, почему зависимость от чипсов надо лечить у врача.
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