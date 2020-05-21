Доктор Мясников насчитал миллионы потенциально переболевших COVID-19 россиян

В России короновирусной инфекцией могли переболеть около 7 миллионов человек. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступил главврач городской клинической больницы №71, представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, телеведущий Александр Мясников. В интервью YouTube-каналу «Соловьев Live» Он отметил, что такое предположение можно сделать, основываясь на научных исследованиях, проведенных в США и Франции.

В частности, по словам Мясникова, в Калифорнии в ходе эксперимента были протестированы две тысячи человек, у которых не было проявлений коронавиусной инфекции. В итоге выяснилось, что 4,5% из них уже переболели COVID-19. После этого выборочное тестирование прошло и в других местах. Там цифра оказалась на таком же уровне. На основании этой репрезентативной выборки можно сделать вывод о том, что коронавирусом в США переболело 5% населения страны.

«Если предположить, что и в России это 5%, то это семь миллионов человек», - подсчитал врач.