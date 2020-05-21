Доктор Мясников насчитал миллионы потенциально переболевших COVID-19 россиян
В России короновирусной инфекцией могли переболеть около 7 миллионов человек. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступил главврач городской клинической больницы №71, представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, телеведущий Александр Мясников. В интервью YouTube-каналу «Соловьев Live» Он отметил, что такое предположение можно сделать, основываясь на научных исследованиях, проведенных в США и Франции.
В частности, по словам Мясникова, в Калифорнии в ходе эксперимента были протестированы две тысячи человек, у которых не было проявлений коронавиусной инфекции. В итоге выяснилось, что 4,5% из них уже переболели COVID-19. После этого выборочное тестирование прошло и в других местах. Там цифра оказалась на таком же уровне. На основании этой репрезентативной выборки можно сделать вывод о том, что коронавирусом в США переболело 5% населения страны.
«Если предположить, что и в России это 5%, то это семь миллионов человек», - подсчитал врач.
Ранее НСН писала, что доктор Мясников объяснил истинное предназначение масок и перчаток. Он заявил, что постоянное мытье рук и использование антисептиков во время эпидемии коронавируса могут привести к раздражению кожи. По этой причине ношение перчаток является лучшей альтернативой. Однако Мясников подчеркнул, что перчатки необходимо постоянно менять или обрабатывать антисептиком, поскольку они являются таким же источником вирусов и бактерий, как и грязные руки.
Также врач оценил эффект от ношения защитных масок. Доктор Мясников отметил, что они не могут защитить от заражения коронавирусной инфекции. При этом маски снижают риск распространения вируса уже инфицированными людьми.
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