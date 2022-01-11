Доктор Мясников объяснил появление новых штаммов COVID-19
Новые штаммы коронавирусной инфекции возникают из-за заражения больных с иммунодефицитом. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».
Как отметил медик, в норме мутация COVID-19 может занять годы, однако в организме с иммунодефицитом изменения вируса ускоряются.
«В Кембридже был пациент с лимфомой, у него там нашли сотни мутаций. Около десяти лет потребовалось бы природе. Это инкубаторы новых вирусов. И "омикрон" так возник. И следующие вирусы будут среди больных с иммунодефицитом, которые заразятся», — считает Мясников.
По словам врача, пациентов с иммунодефицитом следует вакцинировать «тремя или более дозами» препаратов для профилактики COVID-19, а также делать прививки чаще из-за их сравнительно низкого эффекта, отмечает Газета.ру.
Ранее Мясников заявил, что из-за омикрон-штаба необходимо изменить отношение к коронавирусу. По словам врача, COVID-19 будет меняться и мутировать в более заразный и менее смертельно опасный, а затем превратится в «банальное ОРЗ», отмечает телеканал «360».
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