Доктор Мясников раскрыл истинное предназначение перчаток и масок
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном», объяснил предназначение масок и перчаток. В своем Telegram-канале он заявил, что постоянное мытье рук и использование антисептиков во время эпидемии коронавируса могут привести к раздражению кожи. По этой причине ношение перчаток является лучшей альтернативой. Однако Мясников подчеркнул, что перчатки необходимо постоянно менять или обрабатывать антисептиком, поскольку они являются таким же источником вирусов и бактерий, как и грязные руки.
Также врач оценил эффект от ношения защитных масок. Доктор Мясников подчеркнул, что они не могут защитить от заражения коронавирусной инфекции. При этом маски снижают риск распространения вируса уже инфицированными людьми, отмечает Газета.ру.
Между тем, председатель Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец считает, что на время пандемии коронавируса в России можно ввести специальное пособие на на покупку масок и перчаток. С таким предложением она обратилась к правительству РФ, пишет RT.
Она подчеркнула, что обязательный масочный режим действует во многих регионах страны, при этом не у всех россиян есть возможность приобретать необходимые средства защиты. Согласно предложению НРК, выплаты должны быть ежемесячными и рассчитываться, исходя из средней цены масок и перчаток, а также выдачи минимум одной маски в день, отмечает РИА ФАН.
При этом, как отмечает Ura.ru, Ирина Волынец заявила, что пособие можно заменить раздачей необходимого количества средств индивидуальной защиты.
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