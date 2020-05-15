Доктор Мясников раскрыл истинное предназначение перчаток и масок

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном», объяснил предназначение масок и перчаток. В своем Telegram-канале он заявил, что постоянное мытье рук и использование антисептиков во время эпидемии коронавируса могут привести к раздражению кожи. По этой причине ношение перчаток является лучшей альтернативой. Однако Мясников подчеркнул, что перчатки необходимо постоянно менять или обрабатывать антисептиком, поскольку они являются таким же источником вирусов и бактерий, как и грязные руки.

Также врач оценил эффект от ношения защитных масок. Доктор Мясников подчеркнул, что они не могут защитить от заражения коронавирусной инфекции. При этом маски снижают риск распространения вируса уже инфицированными людьми, отмечает Газета.ру.