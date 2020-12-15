Доклад: более 85% трудоспособных россиян употребляют алкоголь

Более 85% трудоспособных граждан России употребляют алкогольные напитки, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Федерального проекта «Трезвая Россия».

53% молодых людей делают это систематически раз в неделю. При этом 70% смертей россиян в трудоспособном возрасте прямо или косвенно связано со злоупотреблением алкоголем.

Отмечается, что в России выросло систематическое потребление спиртных напитков среди молодежи.

Самоизоляция как ступень к алкоголизации. Нарколог о продажах водки

Ранее был составлен рейтинг российских регионов по склонности к вредным привычкам.

Список составлен по итогам 2017-2019 годов. Меньше всего вредных привычек у жителей Чечни, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Тамбовской области. В антилидерах рейтинга - Магаданская и Сахалинская области, республики Хакасия и Бурятия.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Григорий Василенко
ТЕГИ:АлкогольАлкоголизм
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры