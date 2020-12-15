Доклад: более 85% трудоспособных россиян употребляют алкоголь

Более 85% трудоспособных граждан России употребляют алкогольные напитки, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Федерального проекта «Трезвая Россия».

53% молодых людей делают это систематически раз в неделю. При этом 70% смертей россиян в трудоспособном возрасте прямо или косвенно связано со злоупотреблением алкоголем.

Отмечается, что в России выросло систематическое потребление спиртных напитков среди молодежи.