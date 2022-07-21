Диетолог развеяла мифы о пользе иван-чая, понравившегося Путину
Иван-чай можно пить «для разнообразия», однако его чудодейственные свойства – это «недоказательная история», сказала в эфире НСН Лидия Ионова.
Иван-чай может заменить гипертоникам черный и зеленый чай, а остальные его полезные свойства не подтверждены официальной медициной, заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач-диетолог Лидия Ионова.
Президент РФ Владимир Путин заявил накануне, что иван-чай «наверняка полезнее, чем кока-кола». Вскоре в Минсельхозе сообщили, что прорабатывается вопрос о включении иван-чая в перечень сельхозпродукции.
«В первую очередь, иван-чай назначается людям, страдающим артериальной гипертонией, тем, кому нельзя кофеин, который содержится в обычном черном и зеленом чае. Точно также гипертоники могут заменять чай любой другой травой, не обязательно иван-чаем, - это и липа, и ромашка. Все остальное, то что пишут, - справляется со стрессами, очищает организм, устраняет головные боли, - это недоказательная история», - сказала Ионова.
По ее словам, иван-чай можно употреблять «для разнообразия», при этом не стоит верить «наглым» заявлениям сторонников народной медицины.
«Сегодня иван-чай доступен в любом магазине. Я его пила, своеобразный такой вкус, для разнообразия прекрасно. Как и большинство лекарственных трав, иван-чай применяется в народной медицине, а она «лечит» все, даже рак. Об этом нагло сообщают, и люди ведутся. Однако у нас существует официальная медицина, которая называется доказательная. Проводятся исследования, которые показывают, так ли это», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».
В ходе форума «Сильные идеи для нового времени» 20 июля Путин пообщался с вологодским предпринимателем Александром Хлыновым. Тот рассказал президенту, что существует Союз производителей иван-чая, в который входят более ста производителей, и предложил развивать производство этого напитка.
«Шутки шутками, действительно, а это наверняка полезнее, чем какая-нибудь кока-кола. Там одна химия», - сказал Путин и пообещал, что прямо сегодня направит соответствующую резолюцию министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву.
В среду вечером в Минсельхозе заявили, что «полностью поддерживают» Хлынова.
«Напиток из кипрея узколистного, который с давних времен готовят в России, действительно очень полезен, отлично тонизирует без кофеина и хорошо утоляет жажду. В общем, обладает всеми качествами для того, чтобы "подвинуть" обычный чай и кофе на полках магазинов, и занять достойное место в потребительской корзине. Именно поэтому уже прорабатываем вопрос включения иван-чая в перечень сельхозпродукции. Это откроет для его производителей доступ ко всем мерам господдержки, которыми пользуются растениеводы в нашей стране», - сообщалось в Telegram-канале ведомства.
В Минсельхозе также пообещали, что подумают, как поддержать производителей «этого исконно русского напитка», отметив, что иван-чай «завоевывает столицу».
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