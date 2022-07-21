Диетолог развеяла мифы о пользе иван-чая, понравившегося Путину

Иван-чай может заменить гипертоникам черный и зеленый чай, а остальные его полезные свойства не подтверждены официальной медициной, заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач-диетолог Лидия Ионова.

Президент РФ Владимир Путин заявил накануне, что иван-чай «наверняка полезнее, чем кока-кола». Вскоре в Минсельхозе сообщили, что прорабатывается вопрос о включении иван-чая в перечень сельхозпродукции.