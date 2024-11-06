«Доказать сложно»: Заболевшим из-за холода в офисе пообещали компенсацию

Сотрудник может получить компенсацию от работодателя, если докажет, что заболел из-за холодной температуры в офисе, заявил в интервью НСН руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян.

Ранее стало известно, что 40% россиян простужаются из-за сквозняка и низкой температуры воздуха на рабочем месте. Инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков сказал в этой связи НСН, что оптимальная температура для работы в офисе – от 22 до 24 градусов тепла.