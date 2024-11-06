«Доказать сложно»: Заболевшим из-за холода в офисе пообещали компенсацию
Работодатель обязан соблюдать температурные нормы, поэтому заболевший сотрудник может получить компенсацию до 100% зарплаты на время лечения, сказал в эфире НСН Гарри Мурадян.
Сотрудник может получить компенсацию от работодателя, если докажет, что заболел из-за холодной температуры в офисе, заявил в интервью НСН руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян.
Ранее стало известно, что 40% россиян простужаются из-за сквозняка и низкой температуры воздуха на рабочем месте. Инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков сказал в этой связи НСН, что оптимальная температура для работы в офисе – от 22 до 24 градусов тепла.
«В России действительно существуют механизмы компенсации для работников, если их заболевания можно напрямую связать с неблагоприятными условиями труда. В таких случаях сотрудник может получить компенсацию в размере до 100% среднего заработка на период лечения. Однако, чтобы доказать связь между условиями на рабочем месте и заболеванием, требуется специальное медицинское заключение. Доказать, что заболевание произошло именно по вине работодателя, сложно, но возможно. В таких случаях могут помочь медицинское заключение, зафиксированные жалобы сотрудников на условия труда, а также результаты проверок Роспотребнадзора», - сказал Мурадян.
По его словам, дело в этом случае может дойти и до суда.
«В России санитарные нормы (СанПиН) обязывают работодателей поддерживать определённые условия на рабочих местах, включая поддержание температурного режима. Если работодатель не соблюдает нормы, что приводит к заболеваниям сотрудников, это может считаться нарушением Трудового кодекса. Например, если в офисе температура ниже установленных нормативов и это вызвало заболевание, сотрудник может обратиться в трудовую инспекцию или в суд», - заключил собеседник НСН.
Мурадян также рекомендовал работодателям использовать вместо обычных кондиционеров или обогревателей системы климат-контроля. Он подтвердил, что температура в офисе влияет на продуктивность.
Инфекционист Евгений Тимаков ранее объяснил «Радиоточке НСН», что вирусная инфекция не зависит от сквозняков и передается от заболевшего сотрудника остальным.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru