«Проветривание без сквозняков»: Врач назвал идеальную температуру для офиса

«Очень тяжело в осенний пик заболеваемости распознать, простуда это или вирусная инфекция. Вирусная инфекция – это не простуда, от сквозняка она не зависит. Когда в коллективе заболевает один человек, сразу подряд заболевают еще несколько, это чисто вирусный процесс. В данном случае отсутствие проветривания как раз способствует эпидемии. Для работы комфортная температура – это на уровне 22-24 градусов при условии отсутствия сухости воздуха. В идеале система обогрева должна быть совместно с проветриванием», - пояснил врач.

При этом сквозняк может спровоцировать именно простуду, но это индивидуальная история, которая вызвана ослабленным иммунитетом человека, добавил Тимаков.

«Если мы говорим о простуде, это явление индивидуальное для человека, у которого зачастую снижен иммунитет. Здесь уже влияет длительное переохлаждение, которое может быть из-за сквозняка, холодного помещения, влажности в помещении, когда ноги постоянно в прохладе. Начинает болеть горло, появляется ангина, воспалительные процессы. Здесь уже лечение принимается индивидуально, зачастую приходится применять антибиотики», - отметил собеседник НСН.

Разница в температуре внутри помещения и на улице должна быть не больше шести градусов, поэтому включать кондиционер нужно с умом, заявил ранее врач-иммунолог Владимир Болибок «Радиоточке НСН».

