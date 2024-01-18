Бесплатный проезд электромобилей по платным трассам продлили на 2024 год

Как напомнили в ведомстве, льгота предоставляется автомобилистам в рамках федерального проекта «Электроавтомобиль и водородный автомобиль». Эксперимент по бесплатному проезду электромобилей по платным дорогам стартовал в прошлом году.

«Льготой воспользовались около 5 тысяч автомобилистов, они совершили порядка 315 тысяч проездов. Льгота возобновит действие с 19 января», — указал Белоусов.

В частности, электромобили смогут бесплатно пользоваться участками трасс М-1, М-3, М-4, М-11, М-12, ЦКАД, Северным обходом Одинцово.

Между тем директор по коммуникациям дилерских холдингов «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина назвала сегмент электромобилей самым быстрорастущим на рынке в 2023 году, пишет RT.

