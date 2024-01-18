Бесплатный проезд электромобилей по платным трассам продлили на 2024 год
Правительство РФ продлило на 2024 год бесплатный проезд электромобилей по платным участкам федеральных автодорог. Об этом заявили в аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова.
Как напомнили в ведомстве, льгота предоставляется автомобилистам в рамках федерального проекта «Электроавтомобиль и водородный автомобиль». Эксперимент по бесплатному проезду электромобилей по платным дорогам стартовал в прошлом году.
«Льготой воспользовались около 5 тысяч автомобилистов, они совершили порядка 315 тысяч проездов. Льгота возобновит действие с 19 января», — указал Белоусов.
В частности, электромобили смогут бесплатно пользоваться участками трасс М-1, М-3, М-4, М-11, М-12, ЦКАД, Северным обходом Одинцово.
Между тем директор по коммуникациям дилерских холдингов «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина назвала сегмент электромобилей самым быстрорастущим на рынке в 2023 году, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бесплатный проезд электромобилей по платным трассам продлили на 2024 год
- Китай в 2023 году сократил объем торговли с Украиной на 10,8%
- РАН: Преждевременная смертность россиян наносит ущерб экономике в триллионы рублей
- Пять человек пострадали при взрыве газа в Махачкале
- Семь человек погибли из-за ракетных ударов Пакистана по юго-востоку Ирана
- После начала беспорядков в Эквадоре задержали почти 2 тысячи человек
- СМИ: В Москве загорелись Усачëвские бани
- В Белгороде в результате атаки ВСУ пострадала женщина
- В МДТ объяснили, почему Козловский не вернулся в театр
- Бойцы ВДВ штурмом взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru