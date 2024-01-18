Бесплатный проезд электромобилей по платным трассам продлили на 2024 год

Правительство РФ продлило на 2024 год бесплатный проезд электромобилей по платным участкам федеральных автодорог. Об этом заявили в аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова.

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Как напомнили в ведомстве, льгота предоставляется автомобилистам в рамках федерального проекта «Электроавтомобиль и водородный автомобиль». Эксперимент по бесплатному проезду электромобилей по платным дорогам стартовал в прошлом году.

«Льготой воспользовались около 5 тысяч автомобилистов, они совершили порядка 315 тысяч проездов. Льгота возобновит действие с 19 января», — указал Белоусов.

В частности, электромобили смогут бесплатно пользоваться участками трасс М-1, М-3, М-4, М-11, М-12, ЦКАД, Северным обходом Одинцово.

Между тем директор по коммуникациям дилерских холдингов «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина назвала сегмент электромобилей самым быстрорастущим на рынке в 2023 году, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
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