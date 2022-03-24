Дойдет до 15%? В Госдуме оценили предстоящий уровень безработицы

Уровень безработицы может достигнуть 15% по итогам года, заявила первый заместитель председателя комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева в пресс-центре НСН.

«По разным оценкам, уровень безработицы вырастет до 7-15%, эксперты называют такой большой разброс. Если в одной отрасли люди теряют работу, то, например, в IT у нас острая нехватка. Есть ряд наукоемких профессий, в которых нехватка людей», - отметила она.

Уход зарубежных компаний из России не стал проблемой для российского рынка труда, при продолжении функционирования рыночной экономики страна не столкнется с массовой безработицей, заявил ранее президент и основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».







