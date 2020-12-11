«Прямо изнасиловали». Вокс подаст ответный иск против режиссера Демченко
Певица в эфире НСН рассказала, что подаст иск против режиссера Демченко, которого она ранее обвинила в сексуальных домогательствах на съемках сериала «ОБЖ» более 15 лет назад.
Режиссер Максим Демченко подал в суд на экс-солистку группы «Ленинград» Алису Вокс, которая более 15 лет назад снималась в его сериале «ОБЖ». Он объявил, что намерен отсудить у нее пять миллионов рублей за обвинения в харассменте. По его словам, Вокс нанесла ущерб его деловой репутации, а также моральный вред.
Певица Алиса Вокс в эфире НСН рассказала, как относится к желанию режиссера отсудить у нее деньги и доказать лживость ее обвинений.
«Удачи ему в этом нелегком деле. Я нашла девочек, среди них есть та, которая пострадала еще больше. Ее прямо изнасиловали, а меня заставили удовлетворить режиссера вручную», - отметила она.
Вокс добавила, что намерена подать ответный иск против режиссера.
«Именно по моему эпизоду срок давности истек, поэтому я иск подать не могу. Будет коллективный иск от пяти человек. Я планирую довести дело до конца, потому что виновный должен быть наказан», - заключила она.
Ранее режиссер Максим Демченко заявил на пресс-конференции НСН, что Алиса Кондратьева (Вокс) с помощью обвинений в домогательствах хочет привлечь к себе внимание, а также отомстить за то, что режиссер 15 лет назад не дал ей роль в продолжении «ОБЖ» - сериале «Старшеклассники».
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