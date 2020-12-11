«Прямо изнасиловали». Вокс подаст ответный иск против режиссера Демченко

Певица Алиса Вокс в эфире НСН рассказала, как относится к желанию режиссера отсудить у нее деньги и доказать лживость ее обвинений.



«Удачи ему в этом нелегком деле. Я нашла девочек, среди них есть та, которая пострадала еще больше. Ее прямо изнасиловали, а меня заставили удовлетворить режиссера вручную», - отметила она.



Вокс добавила, что намерена подать ответный иск против режиссера.



«Именно по моему эпизоду срок давности истек, поэтому я иск подать не могу. Будет коллективный иск от пяти человек. Я планирую довести дело до конца, потому что виновный должен быть наказан», - заключила она.



Ранее режиссер Максим Демченко заявил на пресс-конференции НСН, что Алиса Кондратьева (Вокс) с помощью обвинений в домогательствах хочет привлечь к себе внимание, а также отомстить за то, что режиссер 15 лет назад не дал ей роль в продолжении «ОБЖ» - сериале «Старшеклассники».

