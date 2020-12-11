Журналистов LIFE уличили в атаке на режиссера Демченко
Актриса Виталина Гусак на пресс-конференции НСН рассказала, как журналисты LIFE призывали девушек обвинить режиссера Максима Демченко в сексуальных домогательствах.
Экс-солистка «Ленинграда» и бывшая актриса Алиса Вокс обвинила режиссера сериалов «ОБЖ» и «Старшеклассники» Максима Демченко в сексуальных домогательствах. Вокс снималась в сериале «ОБЖ», но не попала в актерский состав продолжения под названием «Старшеклассники».
Актриса Виталина Гусак, снимавшаяся в сериале «ОБЖ» на протяжении пяти лет, на пресс-конференции НСН рассказала, как Алиса Вокс предлагала и ей присоединиться к обвинениям Демченко в харассменте.
«Она пригласила меня в группу в WhatsApp и написала, что хочет «посадить Демченко». В группе были еще две актрисы, а также две журналистки LIFE, которые подстрекали девушек подать коллективный иск. При этом они говорили, что для этого не требуются доказательства харассмента», - отметила Гусак.
В свою очередь, режиссер подчеркнул, что не оставит нарушение журналистами профессиональной этики без внимания. «Мы хотим заказать лингвистическую проверку факта подстрекательства журналистами LIFE актрис к обвинениям в харассменте. Все скриншоты переписки и аудиосообщения у нас остались», - заявил Демченко.
Напомним, сериал «ОБЖ» выходил с 2000 по 2005 годы, а его продолжение - сериал «Страшеклассники» снимался с 2006 по 2010 годы. В частности, в сериале «ОБЖ» снималась ведущая программы «Вечерний Ургант» Алла Михеева.
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