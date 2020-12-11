Журналистов LIFE уличили в атаке на режиссера Демченко

Актриса Виталина Гусак на пресс-конференции НСН рассказала, как журналисты LIFE призывали девушек обвинить режиссера Максима Демченко в сексуальных домогательствах.

Экс-солистка «Ленинграда» и бывшая актриса Алиса Вокс обвинила режиссера сериалов «ОБЖ» и «Старшеклассники» Максима Демченко в сексуальных домогательствах. Вокс снималась в сериале «ОБЖ», но не попала в актерский состав продолжения под названием «Старшеклассники».

Режиссер рассказал, зачем Алиса Вокс обвинила его в харассменте

Актриса Виталина Гусак, снимавшаяся в сериале «ОБЖ» на протяжении пяти лет, на пресс-конференции НСН рассказала, как Алиса Вокс предлагала и ей присоединиться к обвинениям Демченко в харассменте.

«Она пригласила меня в группу в WhatsApp и написала, что хочет «посадить Демченко». В группе были еще две актрисы, а также две журналистки LIFE, которые подстрекали девушек подать коллективный иск. При этом они говорили, что для этого не требуются доказательства харассмента», - отметила Гусак.

В свою очередь, режиссер подчеркнул, что не оставит нарушение журналистами профессиональной этики без внимания. «Мы хотим заказать лингвистическую проверку факта подстрекательства журналистами LIFE актрис к обвинениям в харассменте. Все скриншоты переписки и аудиосообщения у нас остались», - заявил Демченко.

Напомним, сериал «ОБЖ» выходил с 2000 по 2005 годы, а его продолжение - сериал «Страшеклассники» снимался с 2006 по 2010 годы. В частности, в сериале «ОБЖ» снималась ведущая программы «Вечерний Ургант» Алла Михеева.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ДомогательстваАлиса Вокс
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры