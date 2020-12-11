Режиссер рассказал, зачем Алиса Вокс обвинила его в харассменте

Режиссер Максим Демченко пришел на пресс-конференцию НСН, чтобы рассказать общественности о лживости подобных обвинений. В частности, Демченко назвал три мотивации для заявления Вокс о домогательствах.



«Во-первых, это месть ребят, которые лишились ролей в сериале «Старшеклассники». Во-вторых, Алиса Кондратьева (Вокс) с момента ухода из группы «Ленинград» хочет вернуть популярность с помощью хайпа. Кстати, ранее она обвиняла Сергея Шнурова в домогательствах, а также педагога Института культуры, теперь дело дошло до меня. В третьих, эта история интересна в плане трафика телеканалу LIFE, который специально ее раздувает», - отметил режиссер.



Напомним, сериал «ОБЖ» выходил с 2000 по 2005 годы, а его продолжение - сериал «Страшеклассники» снимался с 2006 по 2010 годы.

