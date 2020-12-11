Режиссер рассказал, зачем Алиса Вокс обвинила его в харассменте

Максим Демченко на пресс-конференции НСН назвал три причины, по которым бывшая солистка группы «Ленинград» обвинила его в сексуальных домогательствах.

Экс-солистка «Ленинграда» и бывшая актриса Алиса Вокс обвинила режиссера сериалов «ОБЖ» и «Старшеклассники» Максима Демченко в сексуальных домогательствах. Вокс снималась в сериале «ОБЖ», но не попала в актерский состав продолжения под названием «Старшеклассники».

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Режиссер Максим Демченко пришел на пресс-конференцию НСН, чтобы рассказать общественности о лживости подобных обвинений. В частности, Демченко назвал три мотивации для заявления Вокс о домогательствах.

«Во-первых, это месть ребят, которые лишились ролей в сериале «Старшеклассники». Во-вторых, Алиса Кондратьева (Вокс) с момента ухода из группы «Ленинград» хочет вернуть популярность с помощью хайпа. Кстати, ранее она обвиняла Сергея Шнурова в домогательствах, а также педагога Института культуры, теперь дело дошло до меня. В третьих, эта история интересна в плане трафика телеканалу LIFE, который специально ее раздувает», - отметил режиссер.

Напомним, сериал «ОБЖ» выходил с 2000 по 2005 годы, а его продолжение - сериал «Страшеклассники» снимался с 2006 по 2010 годы.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Астапкович
ТЕГИ:ДомогательстваАлиса Вокс
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