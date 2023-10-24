«Доходы телеканалов!»: В Госдуме не спешат ограничивать «азартную» рекламу
Депутат Олег Матвейчев заявил НСН, что профильный комитет Госдумы оценит, как сокращение рекламы азартных игр ударит по доходам телеканалов.
Телеканалы получают значительные доходы от рекламы азартных игр, поэтому ограничивать подобные ролики нужно с умом, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев в беседе с НСН.
Ранее депутаты предложили сократить продолжительность показа рекламы азартных игр на ТВ и радио — с 23:00 до 6:00, а также уменьшить ее продолжительность в два раза. Об этом говорится в законопроекте, внесенном в Госдуму фракцией ЛДПР. Матвейчев признался, что пока не знает, какую позицию займет в отношении такого законопроекта.
«Интересы букмекеров специально никто не лоббирует, но могут противниками быть сами телеканалы, потому что они за эту рекламу получают деньги, на которые живут. Что касается инициативы, мы ее будем обсуждать, когда она поступит, все плюсы и минусы будем проговаривать. Мы в комитете еще не обсуждали. По-человечески, игровая тема – это ненужная трата денег, ничего хорошего для экономики в этом нет. Мы не зря запретили целый игорный бизнес в России. Но мы будем выслушивать все стороны, посмотрим в цифрах, как это существенно для СМИ», - рассказал он.
Также депутат подчеркнул, что предстоит оценить, как реклама влияет на поведение потребителей. Матвейчев добавил, что результаты социологических исследований должны представить авторы законопроекта.
«Тревога по поводу игорного бизнеса, конечно, есть. Эта отрасль должна быть минимизирована. Но нельзя делать так, чтобы это нам самим приносило какой-то вред. Надо оценить, как это сократит доходы телеканалов. На кого-то эта реклама может воздействовать, здесь нужны социологические исследования, сколько людей пострадавших. Обращений граждан по этому поводу нет, но какие-то исследования должны быть представлены авторами инициативы», - подытожил собеседник НСН.
Россияне в третьем квартале текущего года отдали букмекерам 320 млрд рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные «Рейтинга букмекеров». Уточняется, что показатели третьего квартала 2023 года превышают цифры за аналогичный период прошлого года на 45%. По данным букмекерской компании «Бетсити», рынок вырос практически на 30% в июле-сентябре, передает «Радиоточка НСН».
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