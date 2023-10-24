«Доходы телеканалов!»: В Госдуме не спешат ограничивать «азартную» рекламу

Телеканалы получают значительные доходы от рекламы азартных игр, поэтому ограничивать подобные ролики нужно с умом, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев в беседе с НСН.

Ранее депутаты предложили сократить продолжительность показа рекламы азартных игр на ТВ и радио — с 23:00 до 6:00, а также уменьшить ее продолжительность в два раза. Об этом говорится в законопроекте, внесенном в Госдуму фракцией ЛДПР. Матвейчев признался, что пока не знает, какую позицию займет в отношении такого законопроекта.