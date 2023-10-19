«Никто не разорится!»: Лотереи и букмекеры «задолжали» бюджету миллиарды рублей
Во всем мире лотереи отчисляют в бюджет страны 35-37% и больше, а в России это всего несколько процентов, заявил НСН эксперт по игорному бизнесу Дмитрий Слободкин.
Нужно повышать доходы государства за счет азартных игр, во всем мире лотереи отчисляют в бюджет 35-37% с продажи билетов, заявил НСН эксперт по игорному бизнесу, основатель игорного бизнеса в СССР Дмитрий Слободкин.
Ранее президент России Владимир Путин поручил повысить отчисления в бюджет государства от лотерей на спорт. Глава государства отметил, что отчисления от лотерей на спорт должны производиться в общем объеме. Ранее Путин подписал закон, который с 1 января 2024 года увеличивает с 1,5% до 2% размер целевых отчислений от азартных игр на развитие спорта, это позволит увеличить доход от них на 5 млрд рублей ежегодно.
«Наконец-то! По букмекерам это не ударит. Самые главные резервы, которые еще никто не взял - это наша «Национальная лотерея». Там происходит полное безобразие относительно государственных интересов. Они государству платят всего несколько процентов с продажи лотерейных билетов, меньше 5%. Во всем мире такой ставки не существует вообще. Везде 35-37% и больше! Никто не знает, эффективно работает она или нет, что там вообще происходит, потому что данные закрытые из-за того, что организация коммерческая, хотя и занимается государственными проектами. Там лежит как минимум миллиардов 20 резервов, которые совершенно спокойно можно было бы взять. Я давно еще говорил, что надо повышать доходы государства за счет азартных игр. Нужно понимать: где эти деньги, как они расходуются, что было сделано за эти деньги, что построено, куда вложили. Ничего страшного в этом нет, никто не разорится», - сказал собеседник НСН.
По его словам, в России не существует системы азартных игр, из-за чего и возникает недопонимание, почему казино - плохо, а букмекер - хорошо.
«Вы видели, как расходуются эти целевые отчисления? Я вот пытался посмотреть, куда идут эти деньги, где они, как они расходуются – ничего нет. Вообще, в России странный подход к азартным играм: одни азартные игры – государственные, другие азартные игры разрешены по всей территории РФ – букмекеры, а третьи азартные игры у нас заперты в игорных зонах. Введите какую-то систему по азартным играм! Получается, букмекерам можно обирать граждан и создавать психологическое влечение к азартным играм, а казино почему-то нельзя. В чем разница? Я ее особо не вижу: и так азартные игры, и сяк азартные игры», - отметил Слободкин.
В прошлом году крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» сообщил, что в первом полугодии 2022 года объем перечисленных в бюджет РФ целевых отчислений от продажи лотерейных билетов составил 1,5 миллиарда рублей, передает «Радиоточка НСН».
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