Доходы российских разработчиков видеоигр выросли на 18%
Топ-50 отечественных разработчиков видеоигр по итогам прошлого года получили совокупную выручку в размере 45,4 млрд рублей, что на 18% выше показателя за 2022 год. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные компании Smart Ranking.
Отмечается, что в 2022 году доход российских геймдевов составлял 38,55 млрд рублей. Вместе с тем лидером по объему выручки в 2023 году стала Lesta Games, поддерживающая в РФ и Белоруссии «Мир кораблей», «Мир танков» и Tanks Blitz. Сообщается, что доходы этого разработчика за год выросли на 60% и достигли 19,1 млрд рублей.
На втором месте расположился издатель шутера Atomic Heart — Astrum Entertainment. Выручка за год увеличилась на 10% и достигла 10 млрд рублей. Тройку замыкает дистрибьютор и разработчик игр Innova (Lineage II, Blade & Soul, Ragnarok) с годовым доходом в размере 2,8 млрд рублей (+47%).
Ранее сообщалось, что эксперимент по добровольной маркировке видеоигр начнется в России осенью 2024 года. Предполагается, что маркировка позволит предупредить пользователей о потенциально неприемлемом контенте, передает «Радиоточка НСН».
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