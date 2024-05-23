Видеоигру «Смута» назвали «праздником российского геймдева»

Глава VK Play Александр Михеев назвал видеоигру «праздником российского геймдева». Об этом он заявил в беседе с изданием «Кибер».

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Михеев отметил, что реализация проекта - успех. По его словам, к видеоигре есть вопросы, которые можно будет решить в скором времени.

«То, что он (проект - прим. НСН) случился при поддержке государства, — прекрасно вдвойне. Одни не испугались деньги дать, другие не испугались деньги взять, и продукт получился», — отметил Михеев.

Ранее депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что новая компьютерная игра «Смута» поможет игрокам глубже изучить историю.

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ФОТО: Пресс-служба "ИРИ"
ТЕГИ:РоссияКомпьютерные Игры

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