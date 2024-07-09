СМИ: Эксперимент по добровольной маркировке игр в РФ стартует осенью 2024 года

Эксперимента по добровольной маркировке видеоигр начнется в России осенью 2024 года, сообщают «Известия» со ссылкой на генерального директора Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игр (АПРИОРИ) Александра Михеева.

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Предполагается, что маркировка позволит предупредить пользователей о потенциально неприемлемом контенте. На данный момент она тестируется площадками VK Play и RuStore и игровыми компаниями Lesta Games, Astrum Entertainment, 1C Games.

Добровольный эксперимент может стать первым шагом в саморегулировании объединенной игровой индустрии. Маркировка предусмотрит семь категорий, в том числе сцены жестокости, курения и алкоголя, сквернословия. Предупредительные пиктограммы получили название дескрипторов.

Инициатива запущена в рамках поручения президента России Владимира Путина о безопасности информации в видеоиграх, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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