СМИ: Эксперимент по добровольной маркировке игр в РФ стартует осенью 2024 года

Предполагается, что маркировка позволит предупредить пользователей о потенциально неприемлемом контенте. На данный момент она тестируется площадками VK Play и RuStore и игровыми компаниями Lesta Games, Astrum Entertainment, 1C Games.

Добровольный эксперимент может стать первым шагом в саморегулировании объединенной игровой индустрии. Маркировка предусмотрит семь категорий, в том числе сцены жестокости, курения и алкоголя, сквернословия. Предупредительные пиктограммы получили название дескрипторов.

Инициатива запущена в рамках поручения президента России Владимира Путина о безопасности информации в видеоиграх, напоминает «Радиоточка НСН».

