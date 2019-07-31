Доходы работающих пенсионеров проиндексируют
С 1 августа в России будут проиндексированы пенсии для работающих пенсионеров. Сообщается, что подачи заявления не требуется, поскольку перерасчет выплат будет проводиться автоматически.
Уточняется, что претендовать на переформирование размеров выплат смогут только те граждане, чьи работодатели в прошлом году выплачивали за них пенсионные и страховые взносы. В Пенсионном фонде добавили, что в августе этого года выплаты увеличатся не больше чем на три пенсионных балла. Как поясняют «Дни.ру», один балл составляет 81,49 рубля, а значит, максимальная прибавка составит 244,47 рубля.
Ранее в эфире НСН глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский объяснил рост социальных пенсий в России. С 1 апреля в стране социальные пенсии выросли на 2%. Теперь средний размер выплаты увеличивается на 182 рубля и достигает 9 266 рублей.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- США подтвердили выход из ДРСМД. Что дальше?
- В Британии посмеялись над российским фотошопом
- В Белом море терпит бедствие яхта «Крейсер»
- Политолог предложил ответить на русский канал Украины контрпропагандой
- На Украине призвали создать ракеты для ударов по Москве и Питеру