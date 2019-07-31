Доходы работающих пенсионеров проиндексируют

Уточняется, что претендовать на переформирование размеров выплат смогут только те граждане, чьи работодатели в прошлом году выплачивали за них пенсионные и страховые взносы. В Пенсионном фонде добавили, что в августе этого года выплаты увеличатся не больше чем на три пенсионных балла. Как поясняют «Дни.ру», один балл составляет 81,49 рубля, а значит, максимальная прибавка составит 244,47 рубля.

Ранее в эфире НСН глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский объяснил рост социальных пенсий в России. С 1 апреля в стране социальные пенсии выросли на 2%. Теперь средний размер выплаты увеличивается на 182 рубля и достигает 9 266 рублей.

