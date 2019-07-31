Разделенную по половому признаку потребительскую корзину призвали уравнять в цене
Председатель организации «Общественная потребительская инициатива» в эфире НСН прокомментировал разделение потребительской корзины по гендерному признаку.
Состав потребительской корзины должен быть различным для мужчин, женщин и детей разного возраста. С такими рекомендациями выступил ФИЦ питания и биотехнологии, специалисты которого разработали гендерно ориентированные продуктовые наборы. Рассмотреть их планируется на очередном заседании рабочей группы по совершенствованию методологии определения потребкорзины и прожиточного минимума — сейчас он рассчитывается только для людей трудоспособного возраста, пенсионеров и детей. Если же применить подход, предложенный ФИЦ питания, мужчинам будет полагаться примерно на 14% больше средств, чем женщинам, пишут Известия.
Председатель организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов в эфире НСН объяснил, как он понимает это разделение по гендерному признаку.
«Я не большой специалист по гендерному питанию. У меня есть представления, что рацион должен различаться. Здесь, наверное, надо смотреть в корень, почему это происходит. Потому что будет меняться стоимость этой потребительской корзины для каждого участника. Судя по всему, для женщин и детей стоимость будет меньше, в различных социальных программах можно будет скорректировать эти показатели. С точки зрения медицины и физиологии, вероятно, корзина должна различаться. Но вряд ли она должна сильно различаться по стоимости, потому что и мужчинам, и женщинам, и детям нужен определенный набор продуктов, иногда разный в разном возрасте. Тем не менее, он должен быть сбалансированным, с определенным количеством рыбы, овощей, фруктов, и стоимость не может различаться даже на 14%. Здесь причина в каких-то финансовых нюансах, то есть в корректировке стоимости», - предположил он.
Исходя из рекомендaций ученых, в месяц нaбор продуктов для женщин будет обходиться в 13,7 тысячи рублей, для мужчин — 16 тысяч рублей, продукты для школьников — 14,9 тысячи рублей. Чтобы прокормить дошколят, придется выложить 10,3 тысячи рублей, a пенсионерaм отложить от пособия по стaрости 13,2 тысячи рублей.
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