Разделенную по половому признаку потребительскую корзину призвали уравнять в цене

Председатель организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов в эфире НСН объяснил, как он понимает это разделение по гендерному признаку.

«Я не большой специалист по гендерному питанию. У меня есть представления, что рацион должен различаться. Здесь, наверное, надо смотреть в корень, почему это происходит. Потому что будет меняться стоимость этой потребительской корзины для каждого участника. Судя по всему, для женщин и детей стоимость будет меньше, в различных социальных программах можно будет скорректировать эти показатели. С точки зрения медицины и физиологии, вероятно, корзина должна различаться. Но вряд ли она должна сильно различаться по стоимости, потому что и мужчинам, и женщинам, и детям нужен определенный набор продуктов, иногда разный в разном возрасте. Тем не менее, он должен быть сбалансированным, с определенным количеством рыбы, овощей, фруктов, и стоимость не может различаться даже на 14%. Здесь причина в каких-то финансовых нюансах, то есть в корректировке стоимости», - предположил он.

Исходя из рекомендaций ученых, в месяц нaбор продуктов для женщин будет обходиться в 13,7 тысячи рублей, для мужчин — 16 тысяч рублей, продукты для школьников — 14,9 тысячи рублей. Чтобы прокормить дошколят, придется выложить 10,3 тысячи рублей, a пенсионерaм отложить от пособия по стaрости 13,2 тысячи рублей.

