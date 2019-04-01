В Совфеде объяснили рост социальных пенсий

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН разъяснил этапы индексации выплат в 2018 году.

С 1 апреля в России социальные пенсии выросли на 2%. Таким образом, средний размер выплаты увеличился на 182 рубля и достиг 9 266 рублей. Дети-инвалиды в среднем будут получать ежемесячно 13674 рубля, а инвалиды детства I группы - 13812 рублей. Как отметили в Пенсионном фонде, рост был запланирован из-за увеличения прожиточного минимума пенсионера в 2018 году. Индексация затронет порядка 4 миллионов человек.

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с НСН подчеркнул, что эти выплаты касаются граждан, которые достигли пенсионного возраста, однако не заработали необходимого стажа для получения пенсии страховой.

«Средняя социальная пенсия от всех категорий пенсий - порядка 9 тысяч 230 рублей. Поэтому 2% - это не очень заметная сумма, но, тем не менее, это порядка 180-200 рублей. Это небольшие выплаты, но они касаются тех категорий людей, многие из которых посвятили свою жизнь собственному делу и не вкладывали в пенсионное страхование собственных средств, поэтому пенсия их минимальная. А все остальное – это выплаты тем людям, которые нуждаются в поддержке государства. Кроме пенсии, инвалидам положены дополнительные средства – это льготы по коммунальным платежам, лекарственному обеспечению, транспорту», - пояснил сенатор.

Рязанский напомнил, что все категории страховых пенсий были проиндексированы 1 января 2019 года, а с 1 февраля были проиндексированы ежемесячные денежные выплаты на уровень, компенсирующий инфляцию предыдущего года, – 4,3%, перерасчет будет также проводиться 1 августа.

«Индексация происходит по темпам роста прожиточного минимума пенсионера. Что касается следующей даты перерасчета пенсии – это 1 августа, будет перерассчитана пенсия всех работающих пенсионеров, их порядка 9-10 миллионов человек. Она перерассчитывается, исходя из объемов взноса работающим пенсионером в Пенсионный фонд», - отметил собеседник НСН.