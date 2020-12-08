Ресторанный бунт в Питере. Против Беглова объединяется малый бизнес

«Карту сопротивления» составили владельцы нескольких десятков баров и кафе Санкт-Петербурга, которые отказались подчиниться противовирусному требованию городских властей. Распоряжением губернатора города Александра Беглова с 30 декабря по 3 января предприятия общепита должны быть закрыты. С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января работать им можно будет с 6.00 до 19.00. Город близок к полному локдауну, поскольку система здравоохранения работает на пределе, - указал на днях губернатор, комментируя ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Питере.

Многие рестораны, бары и кафе не переживут такой новогодний локдаун, что намного страшнее штрафов и санкций, пояснил создатель проекта, предприниматель Александр Коновалов.

«Здравомыслящему человеку понятно, что коронавирус - это ужасно. Но это не значит, что из-за этого коронавируса нужно убивать отрасль, которую потом будет не восстановить никак», - заявил Коновалов РБК.

Закрытие общепита в новогодние праздники следовало сопроводить мерами поддержки этого бизнеса, указал в свою очередь член экспертного совета Федерации рестораторов и отельеров России Михаил Шенштейн. По его словам, «ресторанный локдаун» можно было бы пережить, если бы власти Петербурга освободили эти заведения от налогов, дали беспроцентные кредиты или взяли на себя оплату труда сотрудников.

«Городские власти просто обрекают целую индустрию на вымирание — это не делает им чести», - указал собеседник «Газеты.ру».

Схожую мысль высказал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Рестораторы Петербурга, по сути, объявили кампанию гражданского неповиновения. Не от того, что они так хотят. А потому, что по-другому не могут. Запрет на работу полностью лишает их дохода, компенсировать это им никто не собирается», - заявил бизнес-омбудсмен.

Власть Санкт-Петербурга «может ускорить гибель ресторанного бизнеса мерами административного контроля, а может пойти на компромисс и оставить людям рабочие места и источник средств к существованию», заключил Борис Титов.

Выбор питерских властей становится ясен из заявления пресс-службы городской администрации, в котором разговоры о том, что «бизнес убивают», названы «риторической драматизацией». Появление карты баров, игнорирующих ограничительные меры, станет подспорьем для проведения проверок, - добавил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин.

