«Чиновникам нужны наши деньги». ДАР о пороге превышения скорости в 10 км/час

Глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин заявил в беседе с НСН, что очередные изменения норм скоростного режима направлены на то, чтобы собирать как можно больше денег с автовладельцев. По его мнению, такие меры принимаются не для водителей, а для чиновников и государства.

«Я думаю, что эта инициатива совершенно не связана с безопасностью дорожного движения. Люди привыкли к двадцатикилометровому превышению. Никаких доказательств того, что эта норма влияет на ухудшение дорожной ситуации нет. Мотивом подобной инициативы является только одно – желание собрать как можно больше денег с автовладельцев. Не все сразу узнают, не все сразу поймут. Будут долгое время еще закладываться на 20 км/ч, а камеры везде расставлены, особенно в населенных пунктах. Там их гораздо больше, чем на трассах. Штрафов соберут огромное количество, что в интересах бюджета, а, самое главное, в интересах частников, которые эти камеры обслуживают. Вот, собственно, ради чего все это делается под благовидным предлогом. Я думаю, что чем будет больше усугубляться экономический кризис в стране, тем больше подобных инициатив мы будем с вами наблюдать, поскольку автомобилисты для депутатов, для чиновников, для государства, для обслуживающих коммерческих структур, конечно, являются дойной коровой», - заключил собеседник НСН.

Ранее стало известно, что в некоторых городах России будут введены платные перекрестки, а также участки дорог. Предполагается, что такое нововведение заставит водителей более тщательно выбирать свой маршрут и, как следствие, избавит дороги от пробок. Глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в эфире НСН усомнился в реализации идеи платных перекрестков.

