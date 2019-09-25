Дочь Заворотнюк попросила оставить ее семью в покое

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна призвала журналистов не спекулировать на имени ее матери. На своей странице в Instagram она попросила «не пытаться использовать любую ложь для раздувания грязной сенсации, пишет «Дни.ру».

«Журналисты, оставьте меня и мою семью в покое, и спасибо тем людям, кто искренне желает добра...», — цитирует РЕН ТВ обращение Анны Заворотнюк.

Ранее сообщалось, что врачи пришли к выводу, что опухоль мозга звезды сериала «Моя прекрасная няня» неоперабельна.

