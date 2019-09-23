СМИ: Врачи признали опухоль Заворотнюк неоперабельной
После трехнедельного наблюдения за актрисой Анастасией Заворотнюк врачи пришли к выводу, что её опухоль мозга неоперабельна. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Источник подчёркивает, что в настоящий момент состояние звезды сериала «Моя прекрасная няня» будут поддерживать исключительно с помощью медикаментов. Также сообщается, что состояние Анастасии Заворотнюк оценивается, как стабильно тяжелое. Актриса находится в отделении терапии одной из частных московских клиник.
Ранее НСН писала, что женщина, назвавшаяся пациенткой одной из московских клиник, рассказала, что медики отказались от лечения актрисы Анастасии Заворотнюк. В интервью телеканалу НТВ она сообщила, что звезду телесериала «Моя прекрасная няня» действительно поместили в больницу 13 сентября с диагнозом «глиобластома», а днем позже ее парализовало, после чего она была подключена к искусственной вентиляции легких, пишет Свободная пресса.
По словам женщины, сейчас Заворотнюк якобы уже отключили от аппарата, лекарства не дают и лишь поддерживают работу сердца. Журналисты, а также концертный директор актрисы сообщают совсем о другом. По их словам, Заворотнюк перенесла две операции и у нее есть шансы на выздоровление.
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