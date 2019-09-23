СМИ: Врачи признали опухоль Заворотнюк неоперабельной

После трехнедельного наблюдения за актрисой Анастасией Заворотнюк врачи пришли к выводу, что её опухоль мозга неоперабельна. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Источник подчёркивает, что в настоящий момент состояние звезды сериала «Моя прекрасная няня» будут поддерживать исключительно с помощью медикаментов. Также сообщается, что состояние Анастасии Заворотнюк оценивается, как стабильно тяжелое. Актриса находится в отделении терапии одной из частных московских клиник.