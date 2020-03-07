Дочь Заворотнюк обратилась в Сети к подписчикам

Анна, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала, как переживает болезнь матери, и поблагодарила пользователей за поддержку.

Анна отметила, что пост написала для всех, кто поддерживает ее «в самый сложный период» ее жизни.

«Сказать, что у меня стресс, — это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу», — отметила Анна.

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Она написала, что ищет «точку опоры», поэтому ей сложно делиться чувствами с подписчиками. Девушка призналась, что держит переживания «глубоко внутри своего сердца».

«Я глубоко убеждена, что вашей поддержкой и нашими общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится и в наш дом вновь войдет радость и счастье», — написала Анна.

Напомним, у актрисы Анастасии Заворотнюк диагностирован рак мозга.

Ранее врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылев в эфире НСН рассказал об этапах выявления опухолей головного мозга.

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ФОТО: instagram.com/p/B9b3XLZl9Jd/
ТЕГИ:Анастасия ЗаворотнюкInstagramБолезнь