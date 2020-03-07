Дочь Заворотнюк обратилась в Сети к подписчикам

Анна, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала, как переживает болезнь матери, и поблагодарила пользователей за поддержку.

Анна отметила, что пост написала для всех, кто поддерживает ее «в самый сложный период» ее жизни.

«Сказать, что у меня стресс, — это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу», — отметила Анна.