Дочь Заворотнюк обратилась в Сети к подписчикам
Анна, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала, как переживает болезнь матери, и поблагодарила пользователей за поддержку.
Анна отметила, что пост написала для всех, кто поддерживает ее «в самый сложный период» ее жизни.
«Сказать, что у меня стресс, — это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу», — отметила Анна.
Она написала, что ищет «точку опоры», поэтому ей сложно делиться чувствами с подписчиками. Девушка призналась, что держит переживания «глубоко внутри своего сердца».
«Я глубоко убеждена, что вашей поддержкой и нашими общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится и в наш дом вновь войдет радость и счастье», — написала Анна.
Напомним, у актрисы Анастасии Заворотнюк диагностирован рак мозга.
Ранее врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылев в эфире НСН рассказал об этапах выявления опухолей головного мозга.
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