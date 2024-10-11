Дочь Успенской вышла на связь после пропажи и возвращения в Россию

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина впервые вышла на связь после возращения в Россию.

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«Все, кто следит за мной и ждет новых песен, простите. В эти дни были неполадки с Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России), его кто-то взломал. Сейчас уже все в силе. Я нахожусь дома, я репетирую, готовлюсь к концерту, готовлюсь к новой встречи с вами. Очень вас люблю и ценю», - сказал певица в своем личном блоге.

На прошлой неделе Любовь Успенская заявила о пропаже своей дочери Татьяны. Плаксина несколько дней не выходила с матерью на связь. Пресс-секретарь певицы рассказывал, что Успенская связывает пропажу дочери с ее поездками в ДНР и ЛНР, передает «Радиоточка НСН».

Позднее выяснилось, что Татьяна артистки улетела в Израиль.

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ФОТО: НСН
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