Виталий Бородин: К исчезновению дочери Успенской может быть причастна ее экс-подруга
К пропаже дочери певицы Любови Успенской Татьяны Плаксиной может быть причастна ее бывшая подруга Таисия, рассказал общественник Виталий Бородин в своем Telegram-канале.
По словам Бородина, именно Таисия подсадила Татьяну на запрещенные вещества и якобы даже призывала ее совершить расправу над матерью ради имущества.
Бородин подчеркнул, что у него также есть доказательства его слов в виде переписок и фотографий. Общественник заявил, что совместно с представителями Успенской занимается расследованием ситуации.
Ранее Успенская рассказала, что после возвращения из поездки в Баку обнаружила, что телефоны дочери остались дома, а сама она уже несколько дней не выходит на связь, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru