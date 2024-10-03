Виталий Бородин: К исчезновению дочери Успенской может быть причастна ее экс-подруга

По словам Бородина, именно Таисия подсадила Татьяну на запрещенные вещества и якобы даже призывала ее совершить расправу над матерью ради имущества.

Бородин подчеркнул, что у него также есть доказательства его слов в виде переписок и фотографий. Общественник заявил, что совместно с представителями Успенской занимается расследованием ситуации.

Ранее Успенская рассказала, что после возвращения из поездки в Баку обнаружила, что телефоны дочери остались дома, а сама она уже несколько дней не выходит на связь, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



