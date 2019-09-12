Дочь Цемаха опровергла нахождение отца в ДНР

По ее словам, отец находится в безопасности, но «не дома». Мария добавила, что отец в настоящее время занят здоровьем и проходит различные обследования.

Напомним, Цемах прибыл в Россию 7 сентября в составе группы из 35 человек, которых Украина обменяла на такое же количество своих граждан, удерживаемых в РФ.

Как сообщалось ранее, международная следственная группа, расследующая крушение малайзийского «Боинга», а также прокуратура Нидерландов изменила статус Владимира Цемаха со свидетеля на подозреваемого.

