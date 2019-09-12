Дочь Цемаха опровергла нахождение отца в ДНР
Сообщения о местонахождении освобожденного Украиной Владимира Цемаха в ДНР не подтвердила его дочь Мария Левченко-Цемах. Об этом она заявила РБК.
По ее словам, отец находится в безопасности, но «не дома». Мария добавила, что отец в настоящее время занят здоровьем и проходит различные обследования.
Напомним, Цемах прибыл в Россию 7 сентября в составе группы из 35 человек, которых Украина обменяла на такое же количество своих граждан, удерживаемых в РФ.
Как сообщалось ранее, международная следственная группа, расследующая крушение малайзийского «Боинга», а также прокуратура Нидерландов изменила статус Владимира Цемаха со свидетеля на подозреваемого.
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