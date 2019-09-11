Выданного России Цемаха признали подозреваемым по делу MH17
Прокуратура Нидерландов и международная следственная группа, расследующая крушение малайзийского «Боинга» над Донбассом, изменила статус Владимира Цемаха. Как отмечает Лента.ру, ссылаясь на Deutsche Welle, до сих пор он проходил по делу как свидетель, теперь стал подозреваемым.
Напомним, Владимир Цемах был в группе из 35 человек, которых Украина 7 сентября обменяла на такое же количество своих граждан, удерживаемых в РФ. За три дня до этого 40 депутатов Европарламента написали президенту Украины Владимиру Зеленскому открытое письмо с просьбой не выдавать России Владимира Цемаха. Как напоминает телеканал «360», Москва отдала Олега Сенцова, осужденного за подготовку теракта, и моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе. В тот же день во Внуково прилетели россияне, среди них был главный редактор РИА «Новости - Украина» Кирилл Вышинский и Владимир Цемах.
«Боинг-777» Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, никто не выжил. По имеющимся данным, Цемах был начальником ПВО ДНР в районе города Снежное в то время, когда там был сбит Boeing МН17.
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