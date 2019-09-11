Выданного России Цемаха признали подозреваемым по делу MH17

Напомним, Владимир Цемах был в группе из 35 человек, которых Украина 7 сентября обменяла на такое же количество своих граждан, удерживаемых в РФ. За три дня до этого 40 депутатов Европарламента написали президенту Украины Владимиру Зеленскому открытое письмо с просьбой не выдавать России Владимира Цемаха. Как напоминает телеканал «360», Москва отдала Олега Сенцова, осужденного за подготовку теракта, и моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе. В тот же день во Внуково прилетели россияне, среди них был главный редактор РИА «Новости - Украина» Кирилл Вышинский и Владимир Цемах.

«Боинг-777» Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, никто не выжил. По имеющимся данным, Цемах был начальником ПВО ДНР в районе города Снежное в то время, когда там был сбит Boeing МН17.

