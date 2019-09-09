Осторожный оптимизм или почему Путин не приехал в аэропорт

Поводы для осторожного оптимизма видит Кремль в обмене удерживаемых лиц между Россией и Украиной, который состоялся в минувшие выходные. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков приветствовал это событие, которое, по его словам, дает повод к оптимизму и в плане нормализации двусторонних отношений, и для выполнения Минских соглашений. Обмен, который долго откладывался, Москва и Киев провели в субботу 7 сентября по формуле 35 на 35. Активная фаза переговоров на эту тему началась после телефонных переговоров Владимира Путина с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Последний назвал состоявшееся событие возможным первым шагом на пути к обмену всех удерживаемых. Сама процедура обмена заняла, по сообщению РБК, около четырех часов. Автобусы с гражданами Украины из «списка 35», которых передавала российская сторона, отправились от СИЗО «Лефортово» в аэропорт Внуково около 9 утра. Самолеты с освобожденными гражданами обеих стран прибыли практически одновременно в Москву и Киев около 13:30.

На Украину вернулись, в частности, режиссер Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко и 24 моряка, задержанные после инцидента у берегов Крыма в прошлом году. С Украины в Россию прибыл глава РИА Новости-Украина Кирилл Вышинский, освобожденный недавно из следственного изолятора, где провел около года. А также Владимир Цемах, которого называют одним из ключевых свидетелей по делу о сбитом в небе над Донбассом малайзийском Boeing рейса МН17. Прокуратура Нидерландов просила Украину не выдавать его России. Полный список переданных в рамках двустороннего обмена лиц официально пока не опубликован. Но это первый столь масштабный обмен удерживаемых лиц между двумя соседними странами, в одной из которых уже пятый год по сути идет гражданская война. Состоявшийся обмен приветствовали президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель.

Важность этого события чуть было не померкла за массовым беспокойством интернет-общественности, почему это президент России не стал встречать участников обмена в московском аэропорту, как это сделал в Киеве Владимир Зеленский. По словам пресс-секретаря главы государства, это не прерогатива президента. Владимир Путин проделал «свою часть пути», чтобы этот обмен мог состояться, и «это является главным, а не приезд или не приезд в аэропорт».



