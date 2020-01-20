Дочь Пескова рассказала, что отец не дает ей денег
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в интервью Forbes рассказала, что в последние годы она не получает денег от своего отца.
Девушка заявила, что в последний раз отец материально поддержал ее года три или четыре назад. Тогда она приехала в Россию и Дмитрий Песков выделил ей 30 тысяч рублей, половину из которых Елизавета потратила на кровать.
После того, утверждает девушка, она попросила у отца еще денег, однако он пристыдил ее. По словам Елизаветы, после совершеннолетия ей попросту перестали давать деньги.
В ходе того же интервью дочь Пескова заявила, что в России существует «беспредел», который, по ее словам, идет от правоохранительных органов.
При этом в прошлом году Елизавета Пескова поддержала законопроект о наказании за оскорбление властей в интернете и распространение «фейковой» информации в СМИ, отмечает «Свободная пресса».
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