Дочь Пескова рассказала, что отец не дает ей денег

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в интервью Forbes рассказала, что в последние годы она не получает денег от своего отца.

Девушка заявила, что в последний раз отец материально поддержал ее года три или четыре назад. Тогда она приехала в Россию и Дмитрий Песков выделил ей 30 тысяч рублей, половину из которых Елизавета потратила на кровать.