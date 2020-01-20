Дочь Пескова высказалась по поводу «конкретного беспредела» в России

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета Пескова считает, что в России существует о «конкретный беспредел», который, по ее мнению, идет от правоохранительных органов. Об этом она рассказала в интервью журналу Forbes.

На вопрос журналистов, считает ли она, что несогласованные акции в Москве действительно можно сравнить с движением желтых жилетов в Париже, о чем она ранее высказывалась. Дочь официального представителя Кремля сказала, что это разные вещи и сравнивать их нельзя. Главное отличие, на ее взгляд, в том, что во Франции беспредел идет от митингующих, а в России — от правоохранительных органов. «Беспредел, которому ни один адекватный, цивилизованный человек не будет относиться равнодушно», — подчеркнула Пескова.

Девушка добавила, что отличие массовых выступлений в России и во Франции в том, что участники первых хотят принять участие во власти, а вторых – просто все разрушить.

Дочь Пескова также отметила, что сама она не выйдет ни на какой митинг, пока не будет уверена в том, что ей есть что предложить.

Ранее дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета пожаловалась на неподобающее поведение россиян за границей. В соцсетях на заявила, что соотечественники за рубежом ведут себя по-хамски и проявляют отсутствие воспитания.



