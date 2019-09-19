Дочь Пескова нашла «заговор силовиков» против Путина в деле Устинова

Старшая дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Елизавета считает, что дело актера Устинова, осужденного за причинение вреда ОМОНовцу, может быть частью заговора силовых структур против Владимира Путина.

Своим предположением Пескова поделилась в соцсетях, сообщает «Свободная пресса». «А может быть, все не так, как выглядит на самом деле?», - задалась вопросом девушка. Она констатировала абсурдность обвинений в адрес Павла Устинова. По её словам, они напоминают «плевок в лицо здравому смыслу». Елизавета выразила уверенность, что президент РФ никоим образом не причастен к приговору, вынесенному судом по этому делу.

Она также сравнила несогласованные акции в Москве с протестами «жёлтых жилетов» в Париже, которые наблюдала лично. По словам девушки, настоящими массовые беспорядками были именно события во французской столице.

Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 годам лишения свободы за применение насилия к бойцу ОМОН в день несанкционированной акции 3 августа в центре Москвы. Однако общественность выступила в защиту 24-летнего актёра. Поводом для массовой поддержки стало опубликованное в сети видео, на котором можно увидеть, что Павел не оказывает сопротивления при задержании.