Дочь Пескова призвала изменить закон о СМИ-иноагентах
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрий Пескова Елизавета поддержала внесение поправок в закон о СМИ-иноагентах.
Девушка отметила, что хочет «поддержать журналистов в их желании бороться за свободу слова и журналистики», и назвала закон сырым и требующим «доработок и пояснительных инструкций при применении».
«Считаю странным, что решение о причислении СМИ к иноагентам принимает Минюст совместно с МИД. Подобные решения должны приниматься в судебном порядке при наличии широкой доказательной базы. Иначе они выглядят как наскоро слепленные политические дела против конкретных групп журналистов и неугодных СМИ», — написала Пескова в Instagram.
По ее мнению, закон в его нынешнем виде может привести к «полнейшей неразберихе» из-за избирательного подхода к определению тех или иных СМИ и отдельных журналистов иноагентами, отмечает Ura.ru.
Дочь представителя Кремля назвала ситуацию вокруг СМИ-иноагентов «аллюзией на борьбу с вольнодумцами» и пожелала «видеть более конструктивный диалог и справедливое отношение к журналистам».
Ранее Дмитрий Песков заявил, что обсуждение каких-либо поправок к закону о СМИ- иноагентах возможно только после начала работы Госдумы нового созыва.
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