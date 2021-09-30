Песков не исключил корректировку закона об иноагентах
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обсуждение каких-либо поправок к закону об иноагентах возможно только после начала работы Госдумы, сообщает РИА Новости.
По его словам, необходимо, чтобы парламент приступил к работе и были сформированы комитеты, после чего можно будет приступить к диалогу по данной теме - в деловом ключе и без эмоций
«Нужно чуть-чуть набраться терпения», - резюмировал представитель Кремля.
Комментируя расширение списка иноагентов Песков отметил, что это не угрожает свободе слова - это выполнение закона, а в реестр попадают те, кто получает иностранные деньги.
Ранее Минюст РФ включил в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, правозащитный проект «ОВД-Инфо», сообщает RT.
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