Добровольцы, испытавшие вакцину от COVID-19 в «Векторе», выписаны
В Роспотребнадзоре рассказали, что заключительная группа добровольцев, участвующих в испытаниях вакцины от COVID-19 в центре «Вектор», выписана. Кроме того, в ведомстве добавили, что «все 100 добровольцев провакцинированы двукратно и завершили 23-дневный этап наблюдения».
«Добровольцы чувствуют себя хорошо», — пояснили в Роспотребнадзоре.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в конце сентября планируется завершить клинические исследования еще одной вакцины российского производства на базе Государственного научного центра «Вектор».
«Эта вакцина на основе пептидных антигенов получила название «ЭпиВакКорона». На сегодняшний день, по результатам проходящих клинических исследований первой и второй стадии, осложнений у вакцинируемых нет», — добавила Голикова.
Тем временем первая отечественная вакцина против COVID-19 под названием «Спутник V» вышла на третий, пострегистрационный этап испытаний. Минздрав планирует, что он завершится к концу 2022 года, пишет РИА ФАН.
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