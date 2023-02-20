Депутат Госдумы: легализовать ЧВК в России можно за полгода

Частные военные компании (ЧВК) имеют право на существование в России, их деятельность нужно легализовать, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с НСН.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что планирует создать частную военную компанию после завершения работы на госслужбе, составив конкуренцию основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Он выразил уверенность, что успешно реализует этот проект. Юрий Швыткин отметил, что ЧВК выполняют задачи достойно.