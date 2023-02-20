Депутат Госдумы: легализовать ЧВК в России можно за полгода

Пока инициатив о легализации частных военных компаний в России нет, но депутаты этот вопрос обсуждают, отметил в эфире НСН депутат Юрий Швыткин. 

Частные военные компании (ЧВК) имеют право на существование в России, их деятельность нужно легализовать, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с НСН.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что планирует создать частную военную компанию после завершения работы на госслужбе, составив конкуренцию основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Он выразил уверенность, что успешно реализует этот проект. Юрий Швыткин отметил, что ЧВК выполняют задачи достойно.

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«То, что мы вынашиваем сегодня намерения прировнять бойцов ЧВК к военнослужащим в части социальных льгот и статуса… Это один из первых шагов, который приведет в конечном итоге к правовому регулированию этого вопроса. ЧВК имеют право на существование и выполняют задачи они достойно. Если будет инициатива, то (процесс легализации – ред. НСН) может занять в среднем до полугода. Пока с такой инициативой не выходили, но в кулуарах мы это обсуждаем и поддержим возможное его урегулирование в правовом плане», - сказал Швыткин.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские власти рассматривают вопрос о поддержке тех, кто участвует в спецоперации и в качестве добровольцев, и через частные военные компании. Он отмечал, что социальный статус их и членов их семей должен быть так же законодательно закреплен, как и у действующих военнослужащих, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:РоссияГосдумаЧВК
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