В Госдуме предложили закрепить социальный статус бойцов ЧВК

Социальный статус бойцов частных военных компаний необходимо законодательно закрепить, заявил замглавы комитета ГД по обороне Юрий Швыткин, передает РИА Новости.

По его словам, это решение позволит закрепить за военными льготы, которые они и их семьи вправе получать.

Он отметил, что пока этот вопрос официально не внесен на рассмотрение, но все понимают такую необходимость.

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Ранее Владимир Путин сообщил, что власти рассматривают вопрос о поддержке семей тех, кто участвует в военной операции на Украине через частные военные компании или как добровольцы. По мнению главы государства, социальные гарантии должны быть равны для всех участников.

Накануне на встрече с главой государства детский омбудсмен Мария Львова-Белова указала на социальную несправедливость, когда детям российских военнослужащих предоставляются различные социальные гарантии, а дети бойцов ЧВК их лишены.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ЧВКСпецоперацияГосдума
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