В Госдуме предложили закрепить социальный статус бойцов ЧВК

Социальный статус бойцов частных военных компаний необходимо законодательно закрепить, заявил замглавы комитета ГД по обороне Юрий Швыткин, передает РИА Новости.

По его словам, это решение позволит закрепить за военными льготы, которые они и их семьи вправе получать.

Он отметил, что пока этот вопрос официально не внесен на рассмотрение, но все понимают такую необходимость.