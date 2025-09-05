До «Российской креативной недели» в Москве осталось меньше месяца
VI федеральный Форум-фестиваль «Российская креативная неделя» пройдет в Москве с 25 по 27 сентября.
Событие с масштабной программой станет ключевым в сфере креативной экономики. В рамках форума-фестиваля будут обсуждаться такие важные темы, как пространственное развитие страны и регионов в эпоху нового типа экономики, ценностно ориентированная экономика — 2035 и роль творческого человека в формировании новых экономических моделей.
Главным событием форума станет пленарное заседание «Государство-визионер: новая философия интеллектуально-креативного лидерства России», которое состоится 25 сентября. Участники заседания обсудят инновационный подход к развитию креативной экономики, стратегия которого основана на многополярности и традиционных ценностях.
Президент АНО «Креативная экономика», директор Форума-фестиваля «Российская креативная неделя» Марина Монгуш отметила важность совпадения нового этапа форума со стартом госполитики в сфере креативных индустрий.
Информагентство «Национальная Служба Новостей» выступает официальным информационным партнером мероприятия.
Ранее Монгуш заявила НСН, что благодаря переходу экономики от сырьевого к креативному типу творческие профессии выходят из тени, особенно остро кадровый голод ощущается в секторе IT, гастрономическом секторе, fashion-индустрии и киноиндустрии.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Япония не собирается направлять военных на Украину после перемирия
- Серийный самолет SJ-100 совершил первый полет
- «Шанс есть всегда»: Актеры сериала «Москва слезам не верит» раскрыли детали кастинга
- Обижалась, чтобы заплакать: Маш Милаш о главной роли в сериале «Москва слезам не верит»
- СМИ: Трамп опасается срыва переговоров по Украине
- В Армении назвали сроки возможного вступления в ШОС
- Путин заявил, что деньги - не главное
- Зеленский, ипотека и ставка ЦБ: Главные заявления Путина в рамках ВЭФ
- Путин: Договориться по основным вопросам с Украиной будет практически невозможно
- Путин предложил расширить дальневосточную и арктическую ипотеку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru