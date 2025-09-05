Событие с масштабной программой станет ключевым в сфере креативной экономики. В рамках форума-фестиваля будут обсуждаться такие важные темы, как пространственное развитие страны и регионов в эпоху нового типа экономики, ценностно ориентированная экономика — 2035 и роль творческого человека в формировании новых экономических моделей.

Главным событием форума станет пленарное заседание «Государство-визионер: новая философия интеллектуально-креативного лидерства России», которое состоится 25 сентября. Участники заседания обсудят инновационный подход к развитию креативной экономики, стратегия которого основана на многополярности и традиционных ценностях.



Президент АНО «Креативная экономика», директор Форума-фестиваля «Российская креативная неделя» Марина Монгуш отметила важность совпадения нового этапа форума со стартом госполитики в сфере креативных индустрий.



Информагентство «Национальная Служба Новостей» выступает официальным информационным партнером мероприятия.

Ранее Монгуш заявила НСН, что благодаря переходу экономики от сырьевого к креативному типу творческие профессии выходят из тени, особенно остро кадровый голод ощущается в секторе IT, гастрономическом секторе, fashion-индустрии и киноиндустрии.

