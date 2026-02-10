Стул и «печеньки»: Затулин заявил, что Пашинян давно променял Россию на США
Константин Затулин заявил НСН, что премьер-министр Армении давно выбрал «стул», но продолжает сохранять сотрудничество с Россией, которое выгодно ему.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян давно променял Россию на США, что еще раз доказывают его договоренности с Вашингтоном, заявил НСН заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс вместе с супругой и детьми прибыл с визитом в Армению 9 февраля. Он провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Bloomberg уточняет, что Вэнс подписал в соглашение о гражданском ядерном сотрудничестве с Арменией, пообещав до $9 млрд инвестиций с учетом сокращения зависимости страны от России в энергетике. Затулин не удивился таким договоренностям США и Армении.
«Полгода назад Армения получила обещания от ЕС, что он выделит Армении 15 миллионов евро на борьбу с русским влиянием. После этого странно удивляться тому, что в Армению приехал Вэнс, который привез с собой «печеньки». Главная печенька – это «коридор Трампа», который до этого уже был согласован. Конечно, это выгодно Турции и Азербайджану. Теперь Вэнс пообещал Армении инвестиции в 9 миллиардов долларов, которые якобы будут вложены в энергетику Армении. Это прямая конкуренция с «Росатомом», который до сих пор обеспечивал функционирование гражданской АЭС. В свое время мы ее отремонтировали, выделили деньги, она обеспечивает электроэнергией всю Армению. Теперь Пашинян демонстративно сотрудничает с США в этом вопросе. А Россией он пользуется, сваливает на нас свои собственные провалы», - рассказал он.
По его словам, премьер-министр Армении давно выбрал «стул», но продолжает сохранять сотрудничество с Россией, которое выгодно ему.
«Пашинян не сидит на двух стульях, он уже давно сидит на одном. Он пока не может уйти от реальности, при которой экономический рост Армении обеспечивается за счет связей с Россией. Он вытесняет Россию отовсюду, где может вытеснить, но при этом готов использовать выгодные связи с нами. Не думаю, что этого достаточно для нас, чтобы быть уверенными в надежности якобы союзника», - заключил собеседник НСН.
Ереван и Вашингтон в рамках проекта транспортного коридора «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания» (Trump Route for International Peace and Prosperity — TRIPP) создадут совместную компанию TRIPP Development, сообщил ранее Госдеп США и МИД Армении.
При этом ранее Армения обратилась к России за помощью в решении вопроса восстановления участков железных дорог из Армении к границам Азербайджана и Турции. Об этом 15 января сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
