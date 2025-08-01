«Российская креативная неделя» анонсировала официальную программу форума
Форум-фестиваль «Российская креативная неделя», который пройдет в Москве с 25 по 27 сентября 2025 года, опубликовал программу на своем официальном сайте.
Участниками форума станут ведущие российские политики и представители бизнеса, в том числе заместители Председателя Правительства России Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, министр экономического развития РФ Максим Решетников и глава российского Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.
Мероприятие разбито на три основных направления: «Ценностно ориентированная экономика — 2035», «Пространственное развитие страны и регионов в эпоху нового типа экономики» и «Роль творческого человека в формировании новых экономических моделей».
На первой секции выступят спикеры, которые расскажут о роли государства в креативной отрасли и возможных мерах поддержки. Второй блок посвящен изменениям в транспорте, архитектуре и инфраструктуре современной модели экономики, а среди участников будут представители региональной власти и бизнеса, эксперты в области урбанистики и других направлений. Третий тематический вектор форума обсудит подходы к работе в медиасфере, затрагивающей детей и семьи, а также эволюцию профессии блогера и инфлюенсера и влияние искусства на восприятие мира у молодежи.
«"Российская креативная неделя“ — уникальная визионерская площадка, где проектируются направления креативных индустрий. Мы с самого начала транслируем актуальные вопросы и предлагаем эффективные решения для власти и бизнеса. Сегодня эта работа идет на принципиально новом уровне — с большим фокусом на ценностях и возможностях для всех талантливых людей. Деловая программа отвечает запросам разных групп участников. Мы уверены, что она принесет им реальную пользу», — отметила президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш.
Пленарное заседание «Государство-визионер: новая философия интеллектуально-креативного лидерства России» было анонсировано главным событием. Оно пройдет в первый день форума 25 сентября и соберет спикеров по теме развития экономики в условиях многополярности, инноваций и сохранения традиционных ценностей.
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