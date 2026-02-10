Макрон заявил о зависимости Европы от энергоресурсов США

Президент Франции Эммануэль Макрон признал зависимость Европы от США в вопросе поставки энергоресурсов. Об этом политик заявил в интервью Monde.

«Мы заменили нашу зависимость от России зависимостью от США», - отметил Макрон.

По словам французского президента, США поставляют 60% европейского сжиженного природного газа, пишет RT.

Ранее Совет Евросоюза окончательно одобрил запрет на импорт СПГ из России с 1 января 2027 года. При этом поставки российского трубопроводного газа в сообществе намерены запретить с 30 сентября 2027 года.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГазСШАЕвропаЭммануэль Макрон

