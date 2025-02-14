Объем продаж новых электромобилей обрушился на 51%

В январе 2025 года объем продаж новых электромобилей в России рухнул на 51% (до 768 автомобилей), опустившись до уровня начала 2024 года. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на эксперта НТИ «Автонет» Игоря Мишина.

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По его словам, такая тенденция может быть связана с недостаточно развитой инфраструктурой, высокой стоимостью техники и низкой эффективностью электромобилей зимой.

Наибольшей популярностью в январе пользовались электромобили марки Voyah.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто заявил, что автомобильные компании по всему миру признают, что ставка на электромобили была преждевременной, сегодня Porsche вслед за Genesis и другими игроками возвращаются к обычным двигателям, так как начали «считать деньги». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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