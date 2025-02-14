Объем продаж новых электромобилей обрушился на 51%

По его словам, такая тенденция может быть связана с недостаточно развитой инфраструктурой, высокой стоимостью техники и низкой эффективностью электромобилей зимой.

Наибольшей популярностью в январе пользовались электромобили марки Voyah.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто заявил, что автомобильные компании по всему миру признают, что ставка на электромобили была преждевременной, сегодня Porsche вслед за Genesis и другими игроками возвращаются к обычным двигателям, так как начали «считать деньги». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

