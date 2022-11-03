Журналист Караулов сообщил об обыске в его доме
Правоохранители проводят обыск у журналиста Андрея Караулова по уголовному делу о клевете по заявлению главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Об этом сообщил сам Караулов в своем Telegram-канале.
По словам журналиста, в четверг утром вооруженные автоматами люди попытались «болгаркой» вырезать ворота.
«"Пьеса" называется: "Ксения Собчак, акт второй". Не получилось с Собчак — заходят через Караулова. Кто из прокуроров санкционировал эту глупость и что можно найти по статье "Клевета" — не понимаю», — отметил Караулов.
Ранее стало известно, что по заявлению Чемезова было возбуждено дело о вымогательстве в особо крупном размере, по которому проходят коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов и бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский. Отмечалось, что обвиняемые потребовали 11 млн рублей за удаление из Telegram-канала некой информации о главе «Ростеха».
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