«До плитки в день»: Диетолог назвала безопасную «дозу» шоколада
Анна Белоусова заявила НСН, что при лишнем весе можно съедать максимум шестую часть плитки шоколада в день, для здоровых людей таких ограничений нет.
Здоровый человек может съедать до целой плитки шоколада в день, но выбирать лучше горький вариант, который не теряет функции сильнейшего антидепрессанта, заявила НСН врач-диетолог Анна Белоусова.
Международный день шоколада отмечается 11 июля. В России в праздник можно заглянуть в культовые кондитерские, где проводят мастер-классы, конкурсы и распродажу сладостей, а также посетить музеи шоколада в Москве, Санкт-Петербурге или Покрове. Каждый год в этот день там организуют ярмарки и массовые гуляния.
«Все может быть полезным или ядом в зависимости от дозировки, как говорили древние врачи. Если соблюдать тенденцию современного человека, который стремится к нормальной массе тела, то шоколад – это все-таки больше вредный продукт. Чтобы сделать шоколад вкусным, туда надо добавлять сахар. Это высокая калорийность – 350-360. Съев 100 граммов шоколада, человек получает пятую часть калорий своего рациона, если в расчет берем 2000 калорий в день. При этом человек не получает чувство насыщения, остается голодным. Нельзя сказать, что это запретный продукт, но за его количеством надо следить», - предупредила врач.
С другой стороны, Белоусова напомнила, что шоколад выполняет функцию сильного антидепрессанта, здоровому человеку не стоит совсем от него отказываться.
«Если все-таки выбирать, то лучше всего брать горький шоколад. 85% - это хороший дозволительный процент, есть 95-99%, это все говорит о том, что в таком шоколаде меньше сахара. На вкус это похоже на горьковатую замазку, но свою шоколадную функцию сильного антидепрессанта он выполняет. Молочный шоколад, шоколад с изюмом и орехами – это недиетический продукт. Здоровый человек может съедать плитку в день спокойно, только не надо разом. Это именно речь про человека, у которого нет проблем с лишним весом. Людям, которые следят за весом, шестая часть плитки – это потолок», - рассказала собеседница НСН.
Ранее диетолог и эндокринолог Анастасия Тараско заявила, что без вреда для здоровья можно употреблять до трех чашек кофе в день.
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