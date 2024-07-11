«До плитки в день»: Диетолог назвала безопасную «дозу» шоколада

«Все может быть полезным или ядом в зависимости от дозировки, как говорили древние врачи. Если соблюдать тенденцию современного человека, который стремится к нормальной массе тела, то шоколад – это все-таки больше вредный продукт. Чтобы сделать шоколад вкусным, туда надо добавлять сахар. Это высокая калорийность – 350-360. Съев 100 граммов шоколада, человек получает пятую часть калорий своего рациона, если в расчет берем 2000 калорий в день. При этом человек не получает чувство насыщения, остается голодным. Нельзя сказать, что это запретный продукт, но за его количеством надо следить», - предупредила врач.

С другой стороны, Белоусова напомнила, что шоколад выполняет функцию сильного антидепрессанта, здоровому человеку не стоит совсем от него отказываться.

«Если все-таки выбирать, то лучше всего брать горький шоколад. 85% - это хороший дозволительный процент, есть 95-99%, это все говорит о том, что в таком шоколаде меньше сахара. На вкус это похоже на горьковатую замазку, но свою шоколадную функцию сильного антидепрессанта он выполняет. Молочный шоколад, шоколад с изюмом и орехами – это недиетический продукт. Здоровый человек может съедать плитку в день спокойно, только не надо разом. Это именно речь про человека, у которого нет проблем с лишним весом. Людям, которые следят за весом, шестая часть плитки – это потолок», - рассказала собеседница НСН.

Ранее диетолог и эндокринолог Анастасия Тараско заявила, что без вреда для здоровья можно употреблять до трех чашек кофе в день.

