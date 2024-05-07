«Без сладкого не останемся»: Цены на шоколад будут расти до падения спроса
Производители шоколада постоянно расширяют ассортимент, чтобы поддерживать свою конкурентоспособность, сказал НСН Юрий Кацнельсон.
Шоколад всегда можно заменить любым другим сладким продуктом, можно подобрать альтернативу на любой кошелек, поэтому рост цен прекратится с падением спроса. Об этом НСН заявил президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон.
Ранее издание РБК сообщило, что производители шоколадных изделий вновь предупредили ретейлеров о повышении цен на свою продукцию на 10-20% из-за серьезного удорожания какао-бобов. Кацнельсон заявил, что цены на шоколад будут расти до тех пор, пока не упадет спрос.
«Если плитка шоколада стоит 100 рублей — это одно дело, если 10 тысяч рублей — совсем другое. Но производитель не может работать на склад. Спрос и предложение будут регулироваться, естественно, цены растут, но шоколад, хоть и вкусный, и полезный, — не продукт первой необходимости, его можно заменить. Без сладкого люди точно не останутся, они могут его выбрать по своему кошельку. Шоколад становится все более и более десертным продуктом, не вижу в этом никакой трагедии — это совершенно нормальное явление», — сказал Кацнельсон.
Собеседник НСН подчеркнул, что потребитель голосует своим кошельком, хочет он потратить деньги на шоколад или нет.
«Производитель должен находить такие взаимоотношения с торговлей, при которых торговля от него не отвернется. Обыватель не будет искать по всей Москве дешевую плитку шоколада. У нас есть в Москве шоколадные бутики с прекрасной, качественной продукцией, среди которых и очень дорогая, у нее есть свой покупатель. Что касается массового спроса — у нас несколько сот кондитерских фабрик, от выбора глаза разбегаются. Поэтому нагнетать обстановку не нужно. К тому же к нам потоком идут кондитерские изделия из Белоруссии очень хорошего качества. Рынок растет, а значит, люди больше тратят денег на сладости. Мы хорошо живем в кондитерском плане. У нас есть шоколадные изделия не хуже швейцарских или итальянских, французских, бельгийских для разных слоев населения», — добавил эксперт.
В заключение Кацнельсон отметил, что производители шоколада постоянно работают над расширением ассортимента.
«Производители выпускают сотни видов кондитерской продукции. На первой позиции у них прибыль. На что-то спрос падает, на что-то, наоборот, поднимается, прибыль интегральная по разным видам продукции. Конечно, в убыток никто работать не будет. Изготовители развивают ассортимент, предлагают торговле новые изделия, торговля их пробует. Допустим, продукция пользуется спросом. Не сомневайтесь, что и производитель, и торговля заложили хорошую рентабельность, а покупатель приобретает товар и получает удовольствие. Если товар не пошел, то его отложат, возможно, к нему вернутся через год или два, возможно, как-то его изменят. Это совершенно нормально. Если бы производитель выпускал монопродукт, то дела у него шли бы не лучшим образом. Изменения в рецептуре могут быть минимальными, но меняются упаковка, внешний вид изделия, оно становится новым. И хорошо, что ассортимента шоколада — великое множество», — подытожил он.
Ранее российская структура компании Mondelez International отказалась от поставок в магазины сети «Лента» продукции под марками Milka, Alpen Gold и Oreo.
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