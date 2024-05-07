«Без сладкого не останемся»: Цены на шоколад будут расти до падения спроса

«Если плитка шоколада стоит 100 рублей — это одно дело, если 10 тысяч рублей — совсем другое. Но производитель не может работать на склад. Спрос и предложение будут регулироваться, естественно, цены растут, но шоколад, хоть и вкусный, и полезный, — не продукт первой необходимости, его можно заменить. Без сладкого люди точно не останутся, они могут его выбрать по своему кошельку. Шоколад становится все более и более десертным продуктом, не вижу в этом никакой трагедии — это совершенно нормальное явление», — сказал Кацнельсон.

Собеседник НСН подчеркнул, что потребитель голосует своим кошельком, хочет он потратить деньги на шоколад или нет.

«Производитель должен находить такие взаимоотношения с торговлей, при которых торговля от него не отвернется. Обыватель не будет искать по всей Москве дешевую плитку шоколада. У нас есть в Москве шоколадные бутики с прекрасной, качественной продукцией, среди которых и очень дорогая, у нее есть свой покупатель. Что касается массового спроса — у нас несколько сот кондитерских фабрик, от выбора глаза разбегаются. Поэтому нагнетать обстановку не нужно. К тому же к нам потоком идут кондитерские изделия из Белоруссии очень хорошего качества. Рынок растет, а значит, люди больше тратят денег на сладости. Мы хорошо живем в кондитерском плане. У нас есть шоколадные изделия не хуже швейцарских или итальянских, французских, бельгийских для разных слоев населения», — добавил эксперт.

В заключение Кацнельсон отметил, что производители шоколада постоянно работают над расширением ассортимента.

«Производители выпускают сотни видов кондитерской продукции. На первой позиции у них прибыль. На что-то спрос падает, на что-то, наоборот, поднимается, прибыль интегральная по разным видам продукции. Конечно, в убыток никто работать не будет. Изготовители развивают ассортимент, предлагают торговле новые изделия, торговля их пробует. Допустим, продукция пользуется спросом. Не сомневайтесь, что и производитель, и торговля заложили хорошую рентабельность, а покупатель приобретает товар и получает удовольствие. Если товар не пошел, то его отложат, возможно, к нему вернутся через год или два, возможно, как-то его изменят. Это совершенно нормально. Если бы производитель выпускал монопродукт, то дела у него шли бы не лучшим образом. Изменения в рецептуре могут быть минимальными, но меняются упаковка, внешний вид изделия, оно становится новым. И хорошо, что ассортимента шоколада — великое множество», — подытожил он.

Ранее российская структура компании Mondelez International отказалась от поставок в магазины сети «Лента» продукции под марками Milka, Alpen Gold и Oreo.

